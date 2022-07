Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Geldautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 02.40 Uhr, brachen Unbekannte einen Geldautomaten in der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen auf. Um an den Geldautomaten zu gelangen wurde zuvor die Eingangstür der Rastanlage aufgebrochen. Nach Sachlage kam es zu keinem Diebstahlsschaden. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Unbekannten sollen in einem dunklen PKW in Richtung Autobahn geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Unbekannten beziehungsweise zu dem Fluchtfahrzeug geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h), oder per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell