Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit von Samstag, 02.04.2022, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.04.2022, 16.00 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Garage in der Glückaufstraße einzubrechen. Dazu betrat er das Grundstück und versuchte, die rückwärtig gelegene Eingangstür zur Garage aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

