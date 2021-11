Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gemeinsame Schwerlastkontrollen

In einer gemeinsamen Aktion der Polizei mit dem Bundesamt für Güterverkehr, Zoll, Amt für Arbeitsschutz und einer Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden am Mittwoch (11. November 2021) Schwerlastkontrollen auf einem Rastplatz an der B55 in Lippstadt durchgeführt.

Ein 40-jähriger Fahrer aus Osnabrück wurde mit seinem Tieflader angehalten und kontrolliert. Der technische Zustand des Aufliegers war extrem schlecht. Die Reifen waren teilweise so stark abgefahren, dass der Draht herausschaute. Auf der Ladefläche befand sich ein nur leicht gesicherter Bagger. Die Ketten und Gurte welche zur Sicherung benutzt wurden, waren defekt. Die Weiterfahrt wurde Lkw-Fahrer untersagt, bis die Reifen gewechselt und der Bagger festgebunden war.

Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten fiel ein 63-jähriger Lkw-Fahrer auf. Er fuhr nur noch als Aushilfe. Bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten wurden so viele Verstöße festgestellt, dass der Fahrer direkt seinen Aushilfsjob beendete. Allerdings erwartet ihn nun ein Bußgeld über 9450 EUR. Der Unternehmer als Verantwortlicher aus für den Transport muss mit einem Bußgeld in Höhe von ca. 18900 EUR rechnen. Insgesamt stellten die Beamten 104 Ordnungswidrigkeiten fest und erhoben 309 Verwarngelder. Von den 6.323 gemessenen Fahrzeugen wurde in 289 Fällen ein Verwarngeld und in 56 Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fällig. 31 Mal stellten die Kontrolleure Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Neben zahlreichen weiteren Verstößen konnten auch noch zwei zuvor entwendete Autokennzeichen an einem kontrollierten Wagen aufgefunden werden. Die hohe Anzahl der Verstöße zeigt, dass auch weiterhin solche gemeinsamen Kontrollen notwendig sind, an denen sich die Polizei beteiligen wird. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell