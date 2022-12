Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am vergangenen Freitagabend parkte ein 21-jähriger Wormser seinen PKW in der Friedrich-Ebert-Straße am rechten Fahrbahnrand. Als er samstags gegen Mittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden am Heck des PKW feststellen. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell