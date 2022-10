Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: "Gib mir Süßes, sonst gibt's Saures"; bettelnde junge Männer stehlen Damenhandtasche

Mannheim-Herzogenried (ots)

Am vergangenen Samstagabend gegen 20:30 Uhr "bettelte" ein junger Mann auf der Mannheimer Herbstmesse an einem Süßigkeitenstand eine 23-jährige Frau um zwei Euro an.

Während die junge Frau im Gespräch abgelenkt war und kein Geld geben wollte, entwendet ein zweiter jugendlich aussehender Mann, ihre Handtasche, die sie auf dem Tresen vor den Süßigkeiten abgestellt hatte.

Die Frau wollte kein Geld für "Süßes geben und bekam prompt Saures!"

Zwar bemerkte die 23-Jährige noch den Diebstahl, die beiden Täter konnten aber zu Fuß in Richtung Maybachstraße flüchtet.

Die Täter werden wie folgt beschrieben

1. Täter: 15 - 16 Jahre alt; schlank, schmale Statur, dunkler Hauttyp, dunkle kurze Haare, Oberlippenbärtchen, dunkelblauer Trainingsanzug

2. Täter: 15 - 16 Jahre alt, dicklich, heller Hauttyp, blonde Haare, graue Jogginghose.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefonnummer 0621 174 3301-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell