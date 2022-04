Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wegen Diebstahls 120 Tage Gefängnis - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Donnerstag, den 31. März 2022, gegen 12:45 Uhr durch Passanten auf eine männliche Person im Bereich des Magdeburger Hauptbahnhofes aufmerksam gemacht. Die Beamten sprachen daraufhin den 75-Jährigen an und kontrollierten diesen. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Heidelberg den Deutschen seit Dezember vergangen Jahres per Vollstreckungshaftbefehl sucht. So erließ das Amtsgericht Heidelberg bereits im Oktober 2021 einen Strafbefehl gegen den Mann. Er wurde wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Jedoch zahlte er weder die geforderte Strafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Demnach erging der Vollstreckungshaftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen. Die geforderte Geldsumme konnte er nicht aufbringen und wurde dementsprechend in die Justizvollzugsanstalt Burg verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell