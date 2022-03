Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt 20-Jährige mit geladener Schreckschusswaffe und Dolch

Bahnstrecke Halle - Merseburg (ots)

Am Montag, den 28. März 2022, gegen 22:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine 20-Jährige im Zug von Halle nach Merseburg. Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien der Frau fest und fragten diese, ob sie gefährliche Gegenstände mit sich führte, was sie verneinte. Einer Inaugenscheinnahme ihrer mitgeführten Handtasche stimmte sie allerdings zu und die Beamten staunten nicht schlecht, als sie darin griffbereit eine geladene Schreckschusswaffe und weitere Schreckschussmunition sowie einen beidseitig geschliffenen Dolch entdeckten. Die Deutsche gab an, die Gegenstände zu ihrem eigenen Schutz, als Verteidigung zu nutzen. Eine notwendige Erlaubnis zum Führen solcher Waffen konnte die junge Frau allerdings nicht vorweisen. Die eingesetzten Beamten belehrten die 20-Jährige und beschlagnahmten die verbotenen Gegenstände. Beim Halt in Merseburg wurde die Frau, samt der beschlagnahmten Gegenstände zuständigkeitshalber der verständigten Landespolizei übergeben. Die Tatverdächtige erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

