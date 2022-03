Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger Fußballanhänger versetzt jungen Nachwuchsspieler in Angst - Lokführer holt Hilfe

Merseburg, Halle (ots)

Am Sonntag, den 27. März 2022 klopfte es gegen 19:50 Uhr nach Abfahrt am Bahnhof Merseburg an die Tür des Lokführers auf der Bahnstrecke von Weißenfels nach Halle. Davor stand ein 15-jähriger, eindeutig erkennbarer Nachwuchsspieler des 1. FC Magdeburg und gab an, dass er zuvor von einem augenscheinlich dem Halleschen FC zuzuordnenden Fußballanhänger verbal attackiert wurde. Der 31-Jährige äußerte, dass der Heranwachsende bei seinem Ausstieg in Halle gut auf sich aufpassen solle. Der junge Deutsche wandte sich daraufhin an den Lokführer und gab an, Angst zu haben. Daraufhin wurde das Bundespolizeirevier Halle informiert und der junge Fußballer im Zug so platziert, dass der Lokführer während der Weiterfahrt ein Auge auf ihn haben konnte. Bei Ankunft am Hauptbahnhof Halle konnte der 31-Jährige von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert und seine Identität festgestellt werden. Nach erfolgtem Tatvorwurf entschuldigte sich der Deutsche bei dem 15-Jährigen. Die Strafanzeige wegen Nötigung erwartet ihn allerdings trotzdem.

