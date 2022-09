Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Couragierter Zeuge fasst flüchtigen Ladendieb ++ Wechseltrick misslingt ++ Personalienaustausch nach Unfall vergessen - Zeugen und Unfallbeteiligter sollen sich melden ++

Rotenburg (ots)

Couragierter Zeuge fasst flüchtigen Ladendieb

Bremervörde. Ein couragierter Zeuge hat am Mittwochnachmittag einen flüchtigen Ladendieb ergreifen und gemeinsam mit der drei Helfern bei der Bremervörder Polizei abliefern können. Der Verdächtige war dem 46-Jährigen auf einem Parkplatz an der Straße Huddelberg aufgefallen, als er sich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen versteckte. Sofort kam ihm der Gedanke, dass es sich um einen flüchtigen Dieb handeln könnte. Als der Unbekannte dann auch noch Getränkeflasche in ein Gebüsch warf, hielt der Zeuge ihn fest. Gemeinsam mit drei Bekannten, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, brachte er den Verdächtigen zur Polizei. Fast zeitgleich hatte sich die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Neuen Straße bei der Polizei gemeldet und einen flüchtigen Ladendieb gemeldet. Er habe im Geschäft drei Flaschen Wodka gestohlen und sei damit davongerannt. Bei den Beamten ist der 26-jährige Täter wegen ähnlicher und anderer Delikte hinlänglich bekannt. Da der aggressive Mann mit über 1,6 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und weitere Taten von ihm zu befürchten waren, musste er die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam verbringen.

Wechseltrick misslingt

Bremervörde. Eine noch unbekannte Frau hat am Montagnachmittag versucht, mit einem Wechseltrick das Personal eines Optikergeschäfts an der Bahnhofstraße hereinzulegen. Gegen 17 Uhr hatte sich die Unbekannte ein Produkt für 9,85 Euro ausgesucht und dafür mit einem 200-Euro-Schein bezahlt. Nachdem die Frau das Wechselgeld erhalten hatte, wollte sie plötzlich den Kauf rückgängig machen. Sie erhielt den von ihr gezahlten Schein zurück, behielt aber den 100-Euro-Schein des Wechselgeldes für sich. Die 26-Jährige Mitarbeiterin des Geschäfts erkannte den Trick und hinderte die Betrügerin am Gehen. Als sie das Geld zurückgegeben hatte, durfte die Frau das Geschäft verlassen.

Radfahrer übersehen

Bremervörde. Am Mittwochnachmittag ist ein 11-jähriger Radfahrer im Einmündungsbereich Am Bahnhof/Gnarrenburger Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ein 25-jähriger Fahrer eines Audi hatte gegen 17.30 Uhr aus der Straße Am Bahnhof nach rechts in die Gnarrenburger Straße abbiegen wollen. Er habe sich bis zur Sichtlinie vorgetastet und sei dann angefahren. Vermutlich hat der Fahrer den von rechts kommenden Radler nicht gesehen, denn es kam zur Kollision. Der 11-Jährige zog sich Hautabschürfungen an den Knien und am Ellbogen zu.

Personalienaustausch nach Unfall vergessen - Zeugen und Unfallbeteiligter sollen sich melden

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen im Einmündungsbereich Verdener Straße/Hollestraße ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach einem der Unfallbeteiligten und zwei Zeugen, die am Unfallort geholfen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter Autofahrer gegen 5.40 Uhr mit einem dunklen Pkw aus der Hollestraße nach rechts auf die Verdener Straße in Richtung Innenstadt abbiegen wollen. Dabei kollidierte er mit einer 52-jährigen Radfahrerin, die auf dem Fußweg stadtauswärts unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß unterhielten sich die Beteiligten kurz und gingen dann auseinander, ohne ihre Personalien auszutauschen. Etwas später bemerkte die Radfahrerin, dass sie sich verletzt hatte. Der unbekannte Fahrer und zwei Radfahrer, die vor Ort halfen, mögen sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Polizei melden. Der Autofahrer sei etwa 170 bis 175 cm groß und älter als 50 Jahre gewesen. Bei den Zeugen habe es sich um eine Frau mit blonden, gelockten Haaren und einen großen, schlanken Mann gehandelt.

Ladendieb türmt mit Dosenpalette

Rotenburg. Ein 32-jähriger Mann hat am Mittwochmittag 25 Dosen eines Cola-Whisky-Mix in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf dem Rusch gestohlen. Ohne für die Palette zu zahlen, verließ er gegen 12 Uhr das Geschäft und rannte zu Fuß davon. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei konnte den Flüchtigen im Rahmen einer Nahbereichsfahndung ergreifen und das Diebesgut sicherstellen. Gegen den Getränkedosendieb leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Als seine Identität zweifelsfrei geklärt war, durfte er die Polizeiwache verlassen.

Drei Verletzte bei Unfall in der Bremer Straße

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße verletzt worden. Gegen 1 Uhr war eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Lupo in Richtung Weicheler Damm unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Kleinwagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Die Fahrerin und zwei Insassen wurden mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

18-jährige Sozia bei Unfall verletzt

Vahlde. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Finteler Weg/Im Loh ist am Mittwochnachmittag eine 18-jährige Frau verletzt worden. Sie war gegen 16 Uhr als Sozia auf dem Leichtkraftrad eines 16-Jährigen unterwegs. Beim Abbiegen kollidierte der Jugendliche mit dem Auto einer 71-Jährigen. Die Sozia zog sich dabei Verletzungen am Knie und Hautabschürfungen zu.

Betrunkener E-Biker

Zeven. Mit über drei Promille ist ein 42-jähriger E-Biker am frühen Mittwochnachmittag im Schlehdornweg zu Fall gekommen. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Elektrofahrrad in Richtung Brakeweg unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne. Der Atemalkoholtest erbrachte das erstaunliche Ergebnis von 3,5 Promille. Deshalb musste der 42-Jährige nach seiner Erstbehandlung eine Blutprobe abgeben.

Ärger im Linienbus

Zeven. Am Mittwochnachmittag ist es während der Fahrt in einem Linienbus der Buslinie 630 zwischen Fahrgästen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen seien ein 54-jähriger Mann und ein 19-Jähriger mit Migrationshintergrund gegen 15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten und nach gegenseitigen Beleidigungen auch handgreiflich geworden. Am Busbahnhof an der Bäckerstraße trennten sich die Wege der Beteiligten. Beide Männer erstatten bei der Polizei eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell