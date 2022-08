POL-ROW: ++ Unfallflucht in der Neuen Straße - Polizei sucht Fahrer eines weißen Pritschenwagens ++ Hansalinie A1 - Vier Verletzte bei Auffahrunfall an der Baustelle ++ 73-jähriger Radfahrer angefahren ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unfallflucht in der Neuen Straße - Polizei sucht Fahrer eines weißen Pritschenwagens

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen in der Neuen Straße ereignet hat, sucht die Bremervörder Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines weißen Pritschenwagens und möglichen Unfallzeugen. Ein 55-jähriger Mann hatte seinen VW Transporter gegen 6.30 Uhr auf dem Parkstreifen der Fa. Gohl (Autozubehör) geparkt, als ein weißer Pritschenwagen beim Vorbeifahren seitlich mit seinem Fahrzeug kollidierte. Dabei wurde der linke Außenspiegel und der Kotflügel beschädigt. Der noch unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinter dem Pritschenwagen sollen sich vier bis fünf weitere Fahrzeuge befunden haben. Hinweise erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Unfall auf der Kreuzung

Eversen. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B 75/ Kirchweg ist am Dienstagnachmittag eine 69-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 15 Uhr mit ihrem Skoda aus dem Kirchweg nach links auf die Bundesstraße in Richtung Rotenburg abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links aus Richtung Rotenburg kommenden BMW eines 81-jährigen. Die Unfallverursacherin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Hansalinie A1 - Vier Verletzte bei Auffahrunfall an der Baustelle

Sottrum/A1. Bei einem Auffahrunfall auf der Hansalinie A1 sind am Dienstagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer hatte gegen 15 Uhr mit seinem Skoda an einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der nachfolgende, 52-jährige Fahrer eines Opel erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer und zwei Insassen im Opel zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund neuntausend Euro.

73-jähriger Radfahrer angefahren

Veersebrück. Am Dienstagnachmittag ist ein 73-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 75 / K 224 verletzt worden. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte gegen 14.30 Uhr mit ihrem Citroen von der Kreisstraße nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Scheeßel abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden und in Richtung Rotenburg fahrenden Radler. Der 73-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 4000 Euro.

41-Jähriger bei Unfall im Kreisel verletzt

Fintel. Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Freudenthalstraße/Rotenburger Straße ist am Dienstagmorgen ein 41-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito hatte gegen 6.40 Uhr aus Richtung Vahlde kommend in den Kreisel einfahren wollen und dabei den von links im Kreisverkehr kommenden Fiat des 41-Jährigen vermutlich übersehen. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund zehntausend Euro.

Werkzeugcontainer aufgebrochen

Gnarrenburg. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter auf der Baustelle des Rohbaus einer Seniorenresidenz an der Hindenburgstraße einen Container aufgebrochen. Daraus nahmen sie Werkzeug im Wert von rund zweitausend Euro mit.

Einbruch in Werkstatt und Dieseldiebstahl

Ostervesede. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen. Dort fanden sie mehrere Werkzeuge der Marke Makita und nahmen sie mit. Dann brachen sie auf dem Gelände eines Hofes in unmittelbarer Nachbarschaft den Tankdeckel eines Teleskopladers auf und zapften daraus rund einhundert Liter Dieselkraftstoff ab.

