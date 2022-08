Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Am Seniorenheim - Randalierer beschäftigt Zevener Polizei ++ Unfallflucht auf dem Parkplatz - Unbekannte Frau fährt davon ++ Einbruch in Jugendzentrum ++

Rotenburg

Am Seniorenheim - Randalierer beschäftigt Zevener Polizei

Wilstedt. Die Zevener Polizei hat am Montagabend einen 31-jährigen Randalierer nach einer Auseinandersetzung an einem Seniorenheim an der Hauptstraße in Gewahrsam genommen. Gegen 20 Uhr waren die Beamten über einen Mann informiert worden, der mit einem Jagdmesser an seinem Hosenbund bewaffnet und einem mitgeführten Schäferhund das Pflegepersonal bedrohe. Durch sein Auftreten und durch ausländerfeindliche Äußerungen habe er das Personal eingeschüchtert. Als der Randalierer vom Anruf bei der Polizei erfuhr, verließ er zunächst die Einrichtung, kehrte aber nach etwa einer Stunde zurück. Diesmal hatte der Mann eine Holzlatte bei sich. Er fordert einen bestimmten Pfleger lautstark auf, herauszukommen. Die hinzugerufene Streifenbesatzung versuchte den 31-Jährigen zunächst zu beruhigen. Der Mann warf die Holzlatte weg, griff dann jedoch unvermittelt einen der eingesetzten Beamten an. Mit Mühe gelang es dem Polizei-Team den Randalierer zu überwältigen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Bei dem Einsatz wurde zwei Zevener Beamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Unfallflucht auf dem Parkplatz - Unbekannte Frau fährt davon

Sittensen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagabend im Bereich des rückwärtigen Parkplatzes eines Reisebüros an der Straße Sonnenau ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine noch unbekannte Frau gegen 17.45 Uhr mit einem dunklen, vermutlich älteren Audi oder BMW mit dem geparkten, grauen Skoda einer 60-Jährigen kollidiert. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin seien Kennzeichen aus Bremen (HB) oder Hamburg (HH) angebracht gewesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei die Fahrerin von der Straße Sonnenau nach links auf die Bahnhofstraße abgebogen. Den von ihr angerichteten Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro. Da zu dieser Zeit in der Bahnhofstraße reger Verkehr herrschte und auch viele Passanten unterwegs waren, hoffen die Beamten unter Telefon 04282/59414-0 um Hinweise.

Geringer Sicherheitsabstand - 20-Jähriger bei Unfall auf der Hansalinie verletzt

Hollenstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1, etwa in Höhe der Anschlussstelle Hollenstedt, ist am Montagabend ein 20-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 18.45 Uhr mit einem Mercedes-Transporter auf dem rechten der drei Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Als er ein vor ihm fahrendes Lkw-Anhänger-Gespann überholen wollte, fuhr er mit seiner Beifahrerseite gegen den Anhänger. Der junge Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Diesel aus Bagger abgezapft - Weidezaungerät gestohlen

Zeven. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen auf einer Wiese am Südring Diesel aus dem Tank eines Baggers abgezapft und ein Weidezaungerät gestohlen. Dazu dürften sie mit einem Fahrzeug vom Südring auf einen Feldweg über eine Wiese bis zur Aue-Mehde zu dem Arbeitsfahrzeug gefahren sein. Dort füllten sie etwa zweihundert Liter Kraftstoff in Kanister um. Das Weidezaungerät fanden sie in der Nähe und nahmen es auch mit. Unter Telefon 04281/9306-0 bittet die Zevener Polizei um Hinweise.

Einbruch in Jugendzentrum

Visselhövede. In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in das Jugendzentrum an der Straße Zu den Vogelwiesen eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Tür auf. Im Gebäude fanden die Täter eine Spardose mit etwas Bargeld und einen PlayStation 3-Controler.

