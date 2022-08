Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Personalienaustausch nach Unfall vergessen - Zeugen und Unfallbeteiligter sollen sich melden ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen im Einmündungsbereich Verdener Straße/Hollestraße ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach einem der Unfallbeteiligten und zwei Zeugen, die am Unfallort geholfen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter Autofahrer gegen 5.40 Uhr mit einem dunklen Pkw aus der Hollestraße nach rechts auf die Verdener Straße in Richtung Innenstadt abbiegen wollen. Dabei kollidierte er mit einer 52-jährigen Radfahrerin, die auf dem Fußweg stadtauswärts unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß unterhielten sich die Beteiligten kurz und gingen dann auseinander, ohne ihre Personalien auszutauschen. Etwas später bemerkte die Radfahrerin, dass sie sich verletzt hatte. Der unbekannte Fahrer und zwei Radfahrer, die vor Ort halfen, mögen sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Polizei melden. Der Autofahrer sei etwa 170 bis 175 cm groß und älter als 50 Jahre gewesen. Bei den Zeugen habe es sich um eine Frau mit blonden, gelockten Haaren und einen großen, schlanken Mann gehandelt.

