Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung von PKW

Rheinböllen/Hunsrück (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021 wurde im Zeitraum von 12:15 bis 16:30 Uhr in Rheinböllen (Straße: Auf der Bell) ein parkender PKW mutwillig zerkratzt. Ebenfalls wurden in der Nähe Häuserwände mit Eiern beworfen. Die Polizei Simmern bittet um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des oder der Verursacher unter 06761/921-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell