Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 26.05.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Mopedfahrer verletzt

Verden - Am frühen Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Andreaswall, der für einen 15jährigen Mopedfahrer noch glimpflich ausging. Eine 36jährige Verdenerin war mit ihrem Ford S-Max vom Wall nach links in die Georgstraße abgebogen, ohne das entgegenkommenden Kleinkraftrad durchfahren zu lassen. Das Moped fuhr mittig in die Pkw-Front und der Fahrer wurde über die Motorhaube geschleudert. Trotz unsanfter Landung zog er sich nur leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, die Simson Schwalbe erlitt einen Totalschaden.

Radfahrerin übersehen

Verden - Am Mittwochnachmittag, gegen 16:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Parkplatzausfahrt des REWE-Marktes in der Bremer Straße. Ein 19jähriger Fahranfänger aus Verden wollte mit seinem Renault den Parkplatz verlassen und übersah dabei die 62jährige Radfahrerin, die aus Langwedel kommend den linken Radweg befuhr. Das Rad wurde vom Pkw frontal erfasst, so dass die Radlerin auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Fahrzeug landet auf dem Dach

Kirchlinteln - Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit dürften der Grund dafür gewesen sein, dass ein 50jähriger Fahrer aus Kirchlinteln die Kontrolle über seinen Mercedes verlor, als er die Landesstraße 171 am Ortseingang Kirchlinteln befuhr. Aus Verden kommend überfuhr er die Verkehrsinsel, einen Baum und einige Verkehrszeichen, bevor der Pkw auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Nachdem das Notrufsystem der E-Klasse die Hilfsdienste in Gang setzte, trafen die eingesetzten Beamte der Polizei Verden zunächst niemanden an dem Unfallfahrzeug an. Der vermeintliche Fahrer erschien mit einem zweiten Mann aus Kirchlinteln und behauptete, dieser sei gefahren, da er selber mit 1,9 Promille stark alkoholisiert war. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf, ließ dem Fahrer eine Blutprobe entnehmen und stellte seinen Führerschein sicher. Am Mercedes entstand Totalschaden. Bis zum Bergen und Abschleppen des Unfall-Pkws war die Hauptstraße für etwa 2 Stunden gesperrt.

Fahrer ohne Führerschein

Verden - Am Himmelfahrtstag gegen 07:30 Uhr stoppten Beamte der Polizei Verden einen Pkw mit lettischer Zulassung in der Unteren Straße in Verden. Der Fahrer konnte zunächst keine Papiere vorlegen und wurde zur Feststellung seiner Personalien zur Wache verbracht. Seine mündlichen Angaben stellten sich als falsch heraus und einen Führerschein besitzt der 35jährige Fahrer ebenfalls nicht. Nachdem er einen Geldbetrag als Sicherheitsleistung hinterlegt hatte, durfte er seinen Weg als Beifahrer fortsetzen.

Automat leergeräumt

Fischerhude - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Quelkhorner Landstraße in Fischerhude auf. Aus dem Inneren wurden sowohl Bargeld als auch Zigarettenschachteln entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ottersberg unter der 04205/315810 zu melden.

Zweimal unter Drogeneinfluss

Oyten - Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel unabhängig voneinander zwei Fahrzeugführer auf der A1 im Bereich Oyten fest, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihren Autos gefahren waren. Ein 29-jähriger aus Hamburg, der mit seinem Mercedes unterwegs war, wurde bei einem Drogenvortest positiv auf THC getestet. Außerdem stellten die Beamten noch eine geringe Menge an Marihuana in seinem Pkw sicher. Ein 40-jähriger aus Dänemark wurde mit seinem VW angehalten und ebenfalls positiv auf THC getestet. Bei ihm stellten die Beamten noch Cannabis-Samen sicher. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fertigten mehrere Anzeigen gegen die Männer. Bei dem Dänen wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro angeordnet.

Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ottersberg - Am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich im Rückstau der Baustelle auf der A1 zwischen Posthausen und Oyten, in Fahrtrichtung Münster, ein Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen. Der 49-jährige Fahrer eines MAN aus Litauen übersah, dass ein 42-jähriger Fahrer eines Iveco aus der Ukraine verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf dessen Sattelzug auf. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt. Es entstand jedoch ein Schaden an den Fahrzeugen, den die Polizei auf ca. 33.000,- EUR schätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Einbruch in Physio-Praxis

Worpswede - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich Unbekannte durch Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt zu einer Krankengymnastikpraxis in der Straße Hörenberg in Worpswede verschafft. In der Praxis wurden die Räumlichkeiten durchsucht und weitere Gegenstände gewaltsam geöffnet. Durch die Täter wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Hinweise zu Beobachtungen oder verdächtigen Personen nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

