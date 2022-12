Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots)

Am 03.12.2022, zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, kam es in Worms, in der Anton-Heydt-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchwühlten es. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, denen etwas verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms (Tel.: 06241/852-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell