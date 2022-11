Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots)

Unbekannte Täter sind am gestrigen Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Kreuzblick" eingebrochen. Die Einbrecher haben sich vermutlich über den Garten an ein seitlich gelegenes Fenster begeben und sich daran zu schaffen gemacht. Nachdem die Täter so ins Innere gelangt sind durchsuchten sie alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell