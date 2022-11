Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrskontrollen in Worms

Worms (ots)

Rund 40 Fahrzeuge wurden am gestrigen Montag durch die Wormser Polizei bis in den Nachmittag hinein bei einer Kontrollstelle in der Bahnhofstraße kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 25 Verkehrsverstöße fest.

Ein 35-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein stand im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs gewesen zu sein. Nach einem positiven Drogenschnelltest räumte der 35-Jährige den Konsum von Kokain schließlich ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Daher muss sich der 35-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten.

Bei zwei kontrollierten Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund baulicher Veränderungen erloschen. Hier wurden Bußgeld- und Mängelbeseitigungsverfahren eingeleitet.

Unter den übrigen festgestellten Verkehrsverstößen waren insbesondere Verstöße gegen die Anschnallpflicht und Mitführpflicht von Warnwesten sowie Dokumenten wie Führerschein oder Fahrzeugschein.

