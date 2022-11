POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Friedrichskirche

Worms (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde an einem in der Von-Steuben-Straße geparkten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben können. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in ...

