Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Worms (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigstraße wurde eine 21-jährige E-Scooter-Fahrerin am vergangenen Samstag leicht verletzt. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 18:30 Uhr war die 21-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Ludwigstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie von einer entgegenkommenden Linksabbiegerin an der Einmündung zur Allmendgasse übersehen wurde. Die unbekannte Täterin hielt nur kurz an, bevor sie schließlich weiterfuhr. Die 21-jährige Wormserin wurde leicht verletzt. Die unbekannte Fahrerin - ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, blonde Haare - soll in einem roten PKW der Marke Seat unterwegs gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

