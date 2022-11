POL-PDWO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Worms (ots) - Am Samstag, den 12.11.2022, gegen 01:10 Uhr wurde über die Feuerwehr Worms ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Gaustraße in Worms gemeldet. Der Brand entstand in der Küche der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die Feuerwehr konnte beim Betreten der Wohnung der schlafende Bewohner festgestellt und aus der Wohnung evakuiert werden. Auf Grund des Verdachts einer ...

mehr