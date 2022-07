Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW Fahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall mit einem Hund unerlaubt von der Unfallstelle

Hausen (Wied) (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in der Hönninger Straße (Landesstraße 257) in Hausen (Wied) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der als ca. 50 Jahre alt beschriebene, männliche Fahrzeugführer befuhr mit seinem hellblau metallicfarbenen VW Tiguan die Hönninger Straße in Richtung Bad Hönningen. Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund, der über die Fahrbahn lief. Dieser erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell