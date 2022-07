Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B256 im Baustellenbereich

Neuwied - B256 (ots)

Am Mittwoch, den 29.06.2022 gegen 15:59 Uhr, ereignete sich auf der B 256 in Fahrtrichtung Rengsdorf zu Beginn der dort eingerichteten Baustelle auf Höhe der Ortschaften Torney und Niederbieber eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer VW Golf GTI befuhr den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Rengsdorf und wechselte unmittelbar vor Beginn der Baustelle auf den rechten Fahrstreifen. Hierdurch musste ein zu dieser Zeit auf dem rechten Fahrstreifen fahrender PKW Audi Q5 stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies bemerkten die dahinter fahrenden PKW zu spät, sodass es zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 3 beschädigten PKW kam. Der Fahrer des weißen Golfs hielt kurz im Bereich der Baustelle sein Fahrzeug an und begutachtete dies, um mögliche Unfallschäden festzustellen. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zu dem Fahrer des weißen Golfs ist lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person, ca. Mitte bis Ende 30 handeln soll. Diese soll eine Bundeswehruniform getragen haben. Die Fahrbahn der B 256 war zum Zwecke der Unfallaufnahme teilweise voll-, im weiteren einspurig gesperrt, was im herrschenden Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, insbesondere zu dem weißen Golf machen können, sowie der Fahrer des bislang unbekannten PKW Audi Q5 werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied in Verbindung zu setzen.

