POL-PDNR: Verkehrsunfall Buchholz

schwerverletzte Person musste durch FFW aus Fahrzeug geborgen werden.

Straßenhaus (ots)

Am 30.06.2022 kam es um 07:14 Uhr auf der B8 bei Buchholz / Vierwinden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54 jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Pkw die B8 aus Richtung Kircheib kommend in Richtung Vierwinden. Kurz hinter Vierwinden setzte der Fahrer zum Überholen mehrerer vor ihm befindlicher Fahrzeuge an. Während dem Überholvorgang setzt eine 20 jährige Fahrzeugführerin aus der Fahrzeugschlange ihrerseits zum Überholen an. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 54 jährige Fahrzeugführer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen dort befindlichen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Fahrzeugführer im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer musste durch die FFW aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurde der schwerverletzte Fahrer mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des verletzten Fahrers. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B8 gesperrt. Mittlerweile konnte die Sperrung aufgehoben werden. Die Ermittlungen dauern an.

