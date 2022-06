Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW Fahrer unter Alkoholeinfluss

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen der Streife in der Poststraße in Dierdorf einen 32-jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Dem Fahrer wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

