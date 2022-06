Neuwied (ots) - Am heutigen frühen Mittag in der Zeit von 12.30h - 13.15h führte die PI Neuwied in der Augustastraße im Bereich zwischen der Röntgenstraße und der Friedrich-Ebert-Straße eine Überwachung des Durchfahrverbotes (Z. 250 ausgenommen Fahrräder und Linienbusse) durch. Hierbei wurden trotz deutlich erkennbarem Streifenwagen und mehreren Beamten auf der ...

mehr