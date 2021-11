Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pedelecs gestohlen

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Carport an der Geisinkstraße in Nordhorn zwei schwarze Pedelec Mountainbikes der Marke "Cube Stereo Hybrid". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

