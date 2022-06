POL-PDNR: Pressenachtragsmeldung/ Tödlicher Verkehrsunfall auf dem Rheinhöhenweg

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Mittwoch, den 29.06.2022 kam es gegen 13:41 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 254 im Bereich der Gemarkung Dattenberg. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kleintransporter die L254 und beabsichtigte, nach links auf die L256 in Richtung Roßbach abzubiegen. Zu dem Zeitpunkt näherte sich aus Richtung Linz kommend ein Fahrzeug des Rettungsdienstes auf Einsatzfahrt der Kreuzung. Der 45-jährige bog zügig nach links ab und kollidierte mit dem Motorrad eines entgegenkommenden 29-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen sowie zwei Hubschrauber im Einsatz.

