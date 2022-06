Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwinidigkeitskontrolle

Linz, B 42 (ots)

Am Mi. 29.06.22, 22:30 Uhr bis Do. 00:30 Uhr führte die Polizeiinspektion Linz an oben beschriebener Örtlichkeit eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt wurden 8 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und kontrolliert. Erfreulich war hier, dass trotz der Uhrzeit keine Messung im Anzeigenbereich registriert wurde.

Im Rahmen der Kontrolle wurden dann weitere Ordnungswidrigkeiten und Mängel an Fahrzeugen festgestellt. Hier lag der Schwerpunkt bei Verstößen gegen die Gurtpflicht. Bei den Fahrzeugmängeln handelte es sich jeweils um defekte Beleuchtungseinrichtungen.

