POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude

Neuwied - B256 (ots) - Am Mittwoch, den 29.06.2022 gegen 15:59 Uhr, ereignete sich auf der B 256 in Fahrtrichtung Rengsdorf zu Beginn der dort eingerichteten Baustelle auf Höhe der Ortschaften Torney und Niederbieber eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer VW Golf GTI befuhr den linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Rengsdorf und wechselte unmittelbar vor Beginn der Baustelle auf den rechten Fahrstreifen. Hierdurch ...

mehr