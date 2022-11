Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Frontscheibe eines Pkw beschädigt

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zur Beschädigung eines Pkw im Bereich der Siegfriedstraße in Worms. Ein 64-jähriger Wormser stellte sein Fahrzeug am frühen Samstagabend auf einem Parkplatz ab und fand am folgenden Mittag die Frontscheibe beschädigt vor. Es ist zu vermuten, dass eine Person einen unbekannten Gegenstand auf die Scheibe warf oder diesen auf die Scheibe schlug.

