POL-UL: (BC) Mietingen/B30 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag kollidierte ein 34-Jähriger mit der Leitplanke auf der B30 bei Mietingen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Klein-Lkw auf der B 30 in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe von Mietingen verlor er die Kontrolle über seinen Ford. Er kollidierte mit der Leitplanke. Eine Zeugin, die hinter dem Mann fuhr, musste deshalb ihr Auto abbremsen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Möglicherweise war ein medizinisches Problem die Ursache für den Unfall. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob der Mann die Frau durch den Unfall gefährdete. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Beamten schätzen den Schaden auf 8.500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

