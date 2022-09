Ulm (ots) - Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Fiat Klein-Lkw auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe des Parkplatzes Widderstall staute sich der Verkehr. Der 65-Jährige fuhr am Ende des Staus auf einen Mercedes Sattelzug. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen und starb noch an der ...

