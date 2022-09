Ulm (ots) - Gegen 7.20 Uhr war eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kam den Beamten ein Zweirad entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannt hatte, beschleunigte er seinen Roller und fuhr in Richtung Goethestraße und Zeppelinstraße in Richtung Sontheim weiter. Auf Anhaltesignale ...

mehr