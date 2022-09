Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Betrunken, ohne Führerschein und geflüchtet

Am Sonntagfrüh flüchtete ein 26-Jähriger vor der Polizei in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Gegen 7.20 Uhr war eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kam den Beamten ein Zweirad entgegen. Als der Fahrer den Streifenwagen erkannt hatte, beschleunigte er seinen Roller und fuhr in Richtung Goethestraße und Zeppelinstraße in Richtung Sontheim weiter. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und setzte seine Flucht bis nach Sontheim fort. Dort konnte er in der Nähe seines Wohnhauses angetroffen werden. Der Mann flüchtete zu Fuß. Die Polizisten konnten den 26-Jährigen einholen und vorläufig festnehmen. Schnell war klar, warum der Mann flüchtete. Er war betrunken und sein Roller frisiert. Der Mann fuhr bei seiner Flucht teilweise mit Geschwindigkeiten von 80 km/h. Dabei zeigte er auch mehrfach den Mittelfinger in Richtung der verfolgenden Beamten. Dem Mann wurde im Krankenhaus Blut abgenommen. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 26-Jährige keinen Führerschein hat. Das Fahrzeug musste er stehen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Hinweis:

Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness! Deshalb kontrolliert die Polizei den Verkehr rund um die Uhr. Zur Sicherheit aller.

Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Kraftfahrzeug fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

++++1854135

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm