Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Zu dicht aufgefahren

Nicht ausreichend Abstand hatte am Samstag ein Autofahrer bei Tannheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19.30 Uhr auf einem Feldweg. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem Opel vom Flieger- und Freizeitzentrum in Richtung Memminger Straße. Ihm folgte ein 29-Jähriger mit einem BMW. Der Opelfahrer passierte eine Personengruppe und hörte plötzlich einen lauten Schlag. Deshalb bremste der 32-Jährige sein Auto ab. Der dahinter fahrende 29-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige Mitfahrerin im BMW leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. An den beiden Autos entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++1853311

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell