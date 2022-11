Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Taschendiebstahl auf dem Wochenmarkt

Worms (ots)

Den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkte eine 66-jährige Wormserin nach dem Besuch des Wochenmarktes am Samstagmorgen in Worms. Die Geldbörse hatte sich zuvor in ihrer Jackentasche befunden. Die 66-Jährige kann nur eine vage Beschreibung einer Frau geben, welche sie zuvor anrempelte. Diese soll mittleren Alters und etwa 1,50 m groß gewesen sein, außerdem soll sie eine Kopfbedeckung sowie einen bunten Rock getragen haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell