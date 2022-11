POL-DN: Fahrzeuge aus Homejacking-Fällen wieder aufgetaucht

Düren (ots) - In Düren-Birkesdorf hat es am Mittwoch (09.11.2022) einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Zollhausstraße gegeben. Vier bislang Unbekannte bedrohten die Aufsicht dabei mit einer Waffe. Sie machten Beute im mittleren dreistelligen Eurobereich. Gegen 10:20 Uhr betraten die vier männlichen Täter die Spielhalle auf der Zollhausstraße in Düren. Unter Vorhalt einer Schusswaffe drängten sie die 72-jährige Aufsicht in die Küche, dann ...

