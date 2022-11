Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung

Flörsheim-Dalsheim (ots)

Am Freitag, den 24.06.2022, nutzte eine 17-jährige Jugendliche die Zugverbindung von Worms (Hauptbahnhof) nach Armsheim, mit der RB (Regionalbahn) 35, Zugnummer 13862. Gegen 16:45 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter in Worms ebenfalls in den Zug und setzte sich auf einen der 17-Jährigen gegenüberliegenden Sitzplatz. Während der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Flörsheim-Dalsheim, gegen 17:07 Uhr, stand der unbekannte Täter auf und griff im Vorbeilaufen mit seiner rechten Hand an die Brust der 17-Jährigen. Anschließend verließ er den Zug in Flörsheim-Dalsheim. Der Täter wurde während der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Bilder des Täters finden Sie auf unserer Website: https://s.rlp.de/b1q4L

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-2320 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell