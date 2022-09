POL-EN: Hattingen - Einbruch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße

Sprockhövel (ots) - Am Freitag, den 16.09.2022, gegen 3 Uhr manipulierte ein unbekannter Täter die bandseitige Türsicherung der Nebeneingangstür, um in das Haus der Geschädigten zu gelangen. Diese war zur Tatzeit anwesend. Es blieb beim Versuch. Anschließend flüchtete er unerkannt in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

