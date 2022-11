Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand eines LKW - Zeugen gesucht

Worms, Remeyerhofstraße (ots)

Am 16.11.2022 gegen 13:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wormser Innenstadt zum Brand eines LKW. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der LKW mitsamt transportierter Ladung an Lebensmitteln brannten allerdings nahezu vollständig aus.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Wer Videoaufnahmen vom Geschehen gefertigt hat, wird ebenfalls gebeten sich zu melden.

