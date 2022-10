Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zwei Schrottautos als Folge einer Vorfahrtsverletzung

Am Freitagabend, gegen 18.30 Uhr fuhr ein 61-Jähriger auf der L283(=L284) von Ingoldingen kommend an Steinhausen vorbei in Richtung Sattenbeuren. Als der vor ihm fahrende Traktor mit Anhänger nach rechts in Richtung Schienenhof abbog, fuhr er mit seinem Nissan links an ihm vorbei. Genau zu diesem Zeitpunkt bog ein Peugeot aus Richtung Schienenhof kommend nach links in die Vorfahrtsstraße ein. Dabei hatte er nicht beachtet, dass hinter dem Traktor noch ein Auto folgte. Er stieß mit dem Nissan zusammen. Am Peugeot des 32-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 EUR, am Nissan in Höhe von 3.000 EUR. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

