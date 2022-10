POL-UL: (HDH) Heidenheim - Junge Männer schlugen sich im Einkaufsmarkt

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 01.15 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr über einen Brand in Erbach informiert. Beim Eintreffen der ersten Streife stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Vollbrand. Alle Personen waren aus dem Haus draußen. Ein 37-Jähriger und zwei 13-jährige Jungen hatten leichte Brandverletzungen erlitten. Alle fünf Bewohner wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Das Haus ist ...

