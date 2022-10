Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Taxifahrer kontrolliert

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei mit Sicherheitspartnern die Fahrer von Taxis in Ulm.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr kontrollierte die Polizei Ulm zusammen mit Mitarbeitenden des Zolls, des Eichamts, der Steuerfahndung, der Zulassungsbehörden, der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises die Fahrer von Taxis und deren Autos am Hauptbahnhof in Ulm.

Die Beamten stellten vier Ordnungswidrigkeiten fest, die sie bei der Stadt Ulm zur Anzeige brachten.

Ein Taxi fiel besonders auf, weil bei diesem drei Reifen komplett abgefahren waren, der Verbandskasten abgelaufen war und die Warnweste fehlte. Außerdem waren sogenannte lichttechnische Einrichtungen mangelhaft. Ein anderer Taxifahrer benutzte eine verbotene "Blitzerwarnapp". An einem Taxameter stellte das Eichamt ein beschädigtes Eichsiegel fest. Zudem stimmte bei einem Taxi die Fahrzeugidentifizierungsnummer nicht mit der auf dem Personenbeförderungsschein des Taxifahrers überein. In diesem Fall untersagt die Stadt Ulm weitere Fahrten.

An einigen Taxen waren die sogenannten Taxinummern nicht ordnungsgemäß angebracht. Zudem hielten zwei Fahrer eine Jogginghose und sogenannte "Hoodie-Pullover" für ordentliche und angemessene Dienstkleidung. Die Polizei ermahnte die Fahrer mündlich.

Über zollrechtliche oder finanzrechtliche Verstöße der Fahrer beziehungsweise der jeweiligen Unternehmen liegt bislang kein Ergebnis vor. Die Auswertung der erhobenen Daten durch den Zoll und das Finanzamt dauert an.

++++1935540

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

