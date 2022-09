Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Raub misslangt

Unbekannte wollten wohl am Donnerstag in Ulm einen 30-Jährigen ausrauben.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr saß ein 30-Jähriger auf einer Bank östlich des Amtsgerichtsgebäudes in der Olgastraße. Zwei Unbekannte gingen unvermittelt auf den 30-Jährigen zu schlugen auf ihn ein. Sie versuchten wohl an sein Mobiltelefon zu gelangen. Als das misslang, sprühte einer der Täter dem 30-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Danach flüchteten die Beiden in Richtung Münsterplatz. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt. Seine Verletzungen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Unbekannten sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 170 bis 180cm groß gewesen sein. Der erste Täter hatte eine kräftige Statur, schwarzes Haar und trug eine blaue Jacke. Der Zweite trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.

+++++++ 1933374

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

