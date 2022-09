Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gullideckel entfernt

Am Donnerstag zog sich ein 61-Jähriger in Ulm Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 0.40 Uhr war der Mann am Ehinger Tor unterwegs. Dort stand ein Kanal offen. Der 61-Jährige hatte das nicht gesehen und trat in das Loch. Dabei verletzte er sich am Bein. Wie die Polizei berichtet, war dort zuvor eine Gruppe von mehreren Männern unterwegs. Einer davon hatte denn Kanaldeckel herausgehoben und dadurch andere in Gefahr gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-0 entgegen.

Die Polizei mahnt: Wer einen Kanaldeckel entfernt und eine Gefahr herbeiführt, begeht einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Von einem Streich kann hierbei nicht die Rede sein. Die Polizei ermittelt wegen dieser Straftat.

Hinweis der Polizei:

Haben Sie diese - oder eine andere - Straftat beobachtet? Stellen Sie sich vor, Ihnen würde etwas geschehen. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

