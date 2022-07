Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach bandenmäßigen Ladendiebstahl gesucht

Emsbüren (ots)

Am Dienstag, den 12. Juli kam es in einer Aldi Filiale in der Straße In der Maate zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl. Gegen 17.20 Uhr passierten vier unbekannte Täter den Kassenbereich der Filiale. Zwei von denen lenkten den Kassierer ab, ein weiterer entwendete Zigaretten aus der Auslage und ein Vierter schirmte vermutlich nach hinten ab. Anschließend flüchteten die Täter in einem schwarzen VW Polo in unbekannte Richtung, dessen Kennzeichen vermutlich ein "B" enthielt. Die Täter werden als schlank und zwischen 170 cm und 190 cm groß beschrieben, im Alter von Anfang zwanzig bis Mitte 40. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell