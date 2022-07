Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lünne (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli kam es in Lünne in der Straße Heitel zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter blauer Skoda Kodiaq am rechten Heck beschädigt. Aufgrund eines zurückgelassenen Sattelüberzuges ist zu vermuten, dass es sich bei dem Unfallverursacher um eine/n Radfahrerin/er gehandelt haben könnte. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

