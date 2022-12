Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Unbekannte brachen Automat für E-Zigaretten auf - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben sich Unbekannte im Bereich eines Restaurants im Oeseder Stadtzentrum ("Am Rathaus") an einem Automaten zu schaffen gemacht. Zwischen 3.15 Uhr und 8.45 Uhr schlugen die Täter vermutlich mit einem Gullydeckel die Scheibe des Automaten ein und nahmen zahlreiche E-Zigaretten sowie Filter an sich. Mit der Beute flüchteten die Diebe schließlich in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell