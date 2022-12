Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Dissen (ots)

Am Dienstagmorgen um 07:45 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit einem Ford "Fiesta" die Straße "Am Bahnhof" in Richtung "Industriestraße". Ein 25-jähriger Dissener befuhr mit einem Pedelec ebenfalls die Straße "Am Bahnhof" in Richtung "Bahnhofstraße". Auf Höhe des Bahnhofs beabsichtigte die Dissenerin nach links auf den Parkplatz des Bahnhofs abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pedelecfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford "Fiesta", sowie am Pedelec entstanden Sachschaden, aber der Ford musste nicht abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell