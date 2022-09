POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Die 18-jährige Geschädigte deponierte am 17.09.2022 um ca. 18:45 Uhr beim Betreten der Edeka-Filiale in der Saarlandstraße ihre weiße Stofftasche mit Hard Rock Cafe´- Logo in einem dortigen Spind, verriegelte diesen jedoch nicht. Nach ihrem Einkauf um ca. 19:10 Uhr stellte sie das Fehlen ihrer Tasche fest. In der Tasche befanden sich Kosmetikartikel und ein Pullover. Der Wert der entwendeten ...

mehr